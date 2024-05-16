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Vahşetin 'mimar'ı!

M.T. 3 saat arayla önce H.A.'yı, ardından mimar N.Ş.K.’yi pusuya çekti. Silahla A.’yı yaraladı, K.’yi ise katletti. Evden kaçmaması halinde hoşlandığı İ.E.’yi de vuracağı öğrenildi

Tolga Yanık Tolga Yanık takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Vahşetin ’mimar’ı!

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Konya'da ilk olay, önceki gün saat 21.00'de Selçuklu'nun Beyhekim Mahallesi'nde yaşandı. Yaralama ihbarı üzerine olay yerine giden polis, H.A.'nın (32) silah ve bıçakla yaralandığını anladı. Hastanede tedaviye alınan A., olayı T.'nin gerçekleştirildiğini anlattı. Ekipler, şüpheliyi ararken 23.45 sıralarında Yazır Mahallesi'ndeki bir mimarlık ofisinden silahla yaralama ihbarı aldı. Ekipler, mimar N.Ş.K.'nin (29) av tüfeği ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yakalanan T., A.'dan sonra K'yi de vurduğunu itiraf etti.

"2 MİLYON LİRA HARCADILAR"
Hoşlandığı masör İ.E'nin (29) teklifi ile ortak masaj salonu açmak istedikleri, kredi çekip 2 milyon TL para harcadığı öğrenildi. Ayrıca sürekli olarak binanın yapıldığına söyleyip kendisini oyaladıklarını ve A.'nın de ortak olmaya çalışmasına sinirlendiği belirtildi. Zanlının E'ye ulaşamayınca mimara yöneldiği öğrenildi. Olmayan bir bina için milyarlarca para verdiği K.'nin kendisini dolandırdığını düşündüğü için olayı işlediği belirtildi.

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