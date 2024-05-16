‘Teras’ta eğlence

Umut Evirgen'nin sahibi olduğu Teras Emirgan, önceki akşam büyük bir partiyle kapılarını açtı. Birçok ünlü ismin katıldığı gece de davetliler doyasıya eğlendi. Açılışta tasarımcı Tuğba Atasoy, yeni koleksiyonunu tanıtırken, misafirler DJ Murat Tokuz'un performansıyla keyifli bir akşam geçirdi.Geceye katılanlar arasında, Necip-Didem Memili, Aslıhan Karalar, Duygu Sarışın, Serkan Keskin ve Burak Yamantürk vardı. Necip Memili ve eşi Didem Memili gazeteciler ile kısaca sohbet etti. Çift, "Ailece küçük bir tatil yapacağız" diye konuştu.

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