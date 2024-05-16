Geleceği kurtarmaya çalışıyoruz

TFF ile Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi arasında, faaliyete başladığı ilk günden itibaren ülke genelinde nitelikli hakem ve hakem eğitimcilerinin yetiştirmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Hakem Akademisi tarafından uygulanan eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimlerin daha fazla insana ulaştırılması amacıyla iş birliği protokolleri imzalandı. Üniversite dekanlarının da bulunduğu toplantıda konuşmalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TFF Hakem Akademisi, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan, hakemliği kural bilgisi ve pozisyon yorumlanmasının ötesine taşıyan interaktif bir eğitim anlayışı ile çalışmalarına başladı. Süper Lig hakemleri koçlarla çalışıyor.Hakemlerin yetenek, yetkinlik ve kişilik özelliklerini ölçme ve değerlendirme imkanı bulunuyor. Elde edilen bilimsel veriler terfilerde belirleyici olacak." diye konuştu. Büyükekşi, "Bu iş birliği, yeni üniversitelerimizin katılımıyla devam edecek. Günü değil geleceği kurtarmak için çalışıyoruz. Bu işler meyvesini 3-5 yıl sonra verecek. Sabretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

HER PROJE ÇOK ÖNEMLİ

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Timuçin Gençer, "Hakemlerimizin, futbolcularımızın kalitesini geliştirilmesine yönelik her proje çok önemli"dedi.