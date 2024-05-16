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Ek ders ücreti artıyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Ek ders ücreti artıyor

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Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin de yer alacağı teklif, önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na, sonrasında ise Genel Kurul'un gündemine gelecek. Öğretmenlik kariyerinde detaylı değişikliklere gidilecek.

SINAV KALKACAK
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen basamakları korunacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek. Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve başöğretmenlik eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler 16 yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde doğrudan başöğretmen unvanı için başvurabilecek. Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyor. Ek ders ücretinin gösterge rakamı artırılacak. Gece-gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacak.
Burcu ŞEN

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