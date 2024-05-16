Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi hakkında şunları söyledi: Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar Ortaç'a, "Normal bir şey söylediğini düşünmüyoruz", "Bırak artık kadın hakkında konuşmayı" gibi yorumlar yaptı. Bu arada Ortaç, Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak 2019 yılında boşanmışlardı.

Serdar Ortaç, Chole'yi adeta hafızasından ve kalbinden sildi. Şimdilerde ise spor hocası Çağla Taşdelen ile birlikte olduğu söyleniyor...