PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Boşandım! Daha iyisi geldi!

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan için ‘’Eski eş özlenir mi? Adı üstünde eski eş. Boşandım daha iyisi geldi.’’ dedi. Ancak tepki çekti...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:01
Boşandım! Daha iyisi geldi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı yayınlarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, katıldığı bir televizyon programında eski eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç, 5 yıl evli kaldığı eski eşi hakkında şunları söyledi: Ben eski eşten dolayı bitecek adam mıyım? Adı üstünde eski eş, eski özlenir mi? Boşandım, daha iyisi geldi. Aşk acısı diye bir şey yok. Ünlü ismin bu açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı. Bazı kullanıcılar Ortaç'a, "Normal bir şey söylediğini düşünmüyoruz", "Bırak artık kadın hakkında konuşmayı" gibi yorumlar yaptı. Bu arada Ortaç, Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ancak 2019 yılında boşanmışlardı.

Serdar Ortaç, Chole'yi adeta hafızasından ve kalbinden sildi. Şimdilerde ise spor hocası Çağla Taşdelen ile birlikte olduğu söyleniyor...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
Trendyol
Rekabet Kurulu açıkladı: Google’a 296 milyon 84 bin lira para cezası!
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA