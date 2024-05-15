U19 motivasyonu

Fenerbahçe'de tüm gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide Galatasaray'ı mağlup edip şampiyonluk şansını son haftaya taşımak isteyen Sarı Lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları kritik maça motive etmeye çalışıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ve yönetimin U 19 takımı ile sahaya çıktıkları ve oyun ilk durduğu anda sahadan çekildikleri Süper Kupa maçını oyuncularına Galatasaray'ın sevinç görüntülerini izlettirdikleri öğrenildi.

Yönetim ve Kartal'ın, "Galatasaray, gençlere karşı oynamasına rağmen büyük bir sevinç yaşadı. Pazar günkü maçı bu gençler için oynayın ve bu kez sevinen siz olun" sözleriyle motive ettiği öğrenildi. Hem yönetim, hem de Kartal'ın oyunculara "Galatasaray'ı yeneceğimize olan inancımız tam. Sizlere güveniyoruz" ifadelerini kullandıkları belirtildi. Futbolcuların bu konuşma sonrası birbirlerine kenetlendiği ve derbi için zafer sözü verdikleri ifade edildi.