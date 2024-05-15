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Pro'pes'ör!

ABD’li Prof. Lorenzo Prendini, 1.500 akrep, tarantula ve örümceği yasa dışı olarak ülkemizden kaçırmaya çalışırken yakalandı. 3 ilde hayvan topladığı öğrenilen zanlının ifadesi şaşırttı: Araştırma yapacaktım. Yasa dışı olduğunu bilmiyordum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Pro’pes’ör!

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İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, ihbar üzerine operasyon yaptı. Ülkemizin endemik türdeki hayvanlarını ve bu hayvanlara ait zehirlerini yurt dışına kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Lorenzo Prendini'ni yakaladı. Yurda giriş yasağı verilen Prendini'nin bavulunda; 88 plastik tüp şişe içinde hayvan zehirleri ve sıvılar, 48 kilitli poşet içinde bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi ülkemize ait endemik türde hayvanlar ele geçirildiği, akrep zehirlerinden yaptığı bir litrelik ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğu açıklandı.

"BİLİMSEL ARAŞTIRMA" DİYE İZİN ALMIŞ
Prendini'nin asistanıyla birlikte 26 Nisan günü Türkiye'ye geldiği, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Bilimsel çalışma" diyerek resmi izin aldığı, aldığı izinde ülkemizden hiçbir malzeme, canlı veya ürünün çıkışını yapamayacağının vurgulanmasına rağmen, yasağa uymadığı, akrep ve örümcekleri ülkesine götürmeye çalıştığı belirtildi. Prendini'nin hayvanları İç Anadolu illerinden topladığı, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de yoğunlaşan Prendini'nin başka ülkelerden de aynı türlerde canlıları topladığı ve ülkesine götürerek DNA kopyalaması ve ilaç imalatı için zehir sağaltımı yaptığı iddia edildi. Ele geçirilen sıvılar, canlılar ve zehirler Türk profesörler tarafından incelenmek üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne gönderildi.
Emir SOMER

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