Onuachu el yakıyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TRT Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Şubat ayından itibaren transferde çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu an itibariyle 4 oyuncu transferi tamamlandı. 3 oyuncu daha ekleyebiliriz. Bu hafta da bir oyuncuyla görüşeceğiz" dedi.

Golcü futbolcu Paul Onuachu'nun takımda kalmasını istediklerini de belirten Doğan, "Onuachu'nun kalması için 15 milyon Euro isteniyor. Kiralamaya sıcak bakmıyorlar. Pepe ve Orsic için hocamızın raporunu bekleyeceğiz."şeklinde konuştu. Sözlerini sürdüren Doğan, "Takım borcumuz 4.5 milyar TL. Aylık borçlar ödenmeseydi takım çok farklı durumda olabilirdi" ifadelerini kullandı.