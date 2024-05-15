Öncelik sürdürülebilirlik

Vitra'nın yakın zamanda üretmeye başladığı dünyanın ilk ve tek yüzde 100 geri dönüştürülmüş seramik lavabosu İstanbul'da tanıtıldı. Ünlü İngiliz tasarımcı Tom Dixon ile tasarlanan enstalasyonla geçen ay Milano Tasarım Haftası'nda sergilenen lavabolar için, 21-23 Mayıs'ta Londra'daki Clerkenwell Design Week kapsamında da VitrA showroomunda etkinlikler gerçekleştirileceği açıklandı. Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, çevre konularının gündemlerine girdiği 1970'li yıllardan beri bu konuda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Eczacıbaşı, sürdürülebilirlik olmazsa, sürdürülebilir kurumlar olamazsa, müşterilerin ürünlerini tercih etmeyeceğini vurgulayarak, "Bırakın onu zaten ürünlerimizi bazı pazarlara sokmayacaklar, giremeyeceğiz o pazarlara. Genç yetenekli insanlar bizim kuruluşlarımızda çalışmayacak. Finansmana erişmek çok zorlaşacak, zorlaştı bile. Çünkü finans kurumları artık kredi koşulları arasında sürdürülebilirlik kriterlerini en ön sıralara çıkarmaya başladılar. İşte bütün bu nedenlerden biz sürdürülebilir tedarik zincirleri kurmak zorundayız" diye konuştu.

Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi Özkan da Eczacıbaşı'nın kurumsal olarak sürdürülebilirliği gündemine almış bir şirket olduğunu dile getirdi. Özkan, ürünlere ilişkin bilgi vererek, "Büyük formları daha düz üretebiliyoruz ama şu anda lavabo yapıyoruz. Daha sonra duş teknesi ekleyeceğiz. Ardından da mutfak eviyesi gelecek, sonra da klozet devreye girecek. Ürün gamını bu şekilde geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.