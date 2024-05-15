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Oğuz Aydın savaşı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği Alanyaspor’un yıldızına Fransız ekibi Nice de talip oldu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 07:00
Oğuz Aydın savaşı

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler'in, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği genç oyuncu için sezon sonu harekete geçmesi bekleniyor.

Bu sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu 12 gol, 8 asistle 20 gole direkt katkı sağladı. Genç yıldızın son talibi ise Fransız ekibi Nice oldu. Fransız basınında yer alan haberde Nice'in hocası Farioli'nin, Oğuz'un çok yönlü bir futbolcu olduğunu dile getirdiği ve alınması halinde takıma katkı sağlacağını söylediği öne sürüldü. Alanya ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan yetenekli kanat oyuncusunun yeni sezondaki adresinin neresi olacağı merak konusu.

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