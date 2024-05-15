Haller bombası

Yeni sezonun kadro planlamasını ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Sebastian Haller'in ismi yeniden gündeme geldi. Alman basınından Bild'de yer alan haberde Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği belirtildi.

Haller'in Dortmund'da aldığı süreden memnun olmadığına dikkat çekilirken forvet rotasyonunda Füllkrug'un gerisine düştüğü ifade edildi. Haberde, Alman ekibinin Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Haller için 10 milyon Euro'ya yakın bir ücret talep edeceği de belirtildi. Dortmund ile 2026'ya kadar kontratı bulunan 29 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon 18 karşılaşmada süre aldı. Haller'in bu maçlarda 3 gol, 1 asistle oynadı.