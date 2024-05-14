Tarımda genç girişimcilere tam destek: Proje limitleri artırıldı

Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Alın teriyle ürettikleri ürünleri sofralarımıza ulaştıran çiftçilerimiz; ülkemizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine önemli katkı veriyor. Tarımsal üretimde yarınlara güvenle bakmamızı sağlayan çiftçilere devlet de desteğini sürdürüyor. Desteklerde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor.

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım Teknolojileri Festivali-AGRIFEST 2024'e katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda arz güvenliğinin ön planda olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çekerek, "Tarım politikalarımızı oluştururken dünyayla rekabet etmek için bilimin ve teknolojinin bulunduğu seviyeyi çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Tabii bu çalışmaları yaparken en önemli kaynağımız genç ve dinamik nüfusumuz. Genç nüfusumuzu çağın gereklerine göre yetiştirmemiz ve donatmamız gerekiyor" diye konuştu.

Bakanlık olarak tarımsal üretimde genç girişimcilere pozitif desteklerini sürdüreceklerine işaret eden Yumaklı, "IPARD ve kırsal kalkınma desteklerinde, kadın ve genç girişimcilerimize pozitif ayrımcılıklar var. Hibe desteğine esas proje limitlerini yüzde 100 artırdık, 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik" dedi.



AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Tarımsal üretimi geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Yumaklı, "Bitkisel üretimden hayvansal üretime, birçok alanda üreticilerimizi destekledik. Yıllık 69.2 milyar dolarlık tarımsal hâsılayla Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındayız" dedi.



UZMAN ELLER PROJESİ

42 ilde uygulanan IPARD programının da 81 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu: "Tarım ve ormancılık alanında yükseköğrenim görmüş gençlerimizin sektöre yatırım yapması için Uzman Eller Projesi'ni başlattık. Projeyle tarımsal üretime katma değer sağlayan her projeye 250 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. Yeni hayvancılık yol haritamız kapsamında üretimin artırılması konusunda yine bu pozitif ayrımcılıklar yer alıyor."

Rana BÜYÜKTAŞ