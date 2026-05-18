Emekliler ikramiye ödemeleri dün başladı, 22 Mayıs Cuma günü de tamamlanacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini aylıklarıyla birlikte alarak Kurban Bayramı'na girecek.



SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylıklarını alıyor. Aylık günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar mevcut ödeme günlerinde hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini hesaplarında görecek. Aylık günü 17 olanlar dün hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini aldı. Bugün de aylık günü 18 olanlara çifte ödeme yapıldı.

Yarın ise aylık günü 19 olanlar ikramiyesini ve maaşını hesabında görecek. Aylık günü 23, 24, 25 ve 26 Mayıs olan SSK'lıların maaş ödemeleri erkene çekildi. Bu kişilere 21 ve 22 Mayıs'ta ikramiyeleriyle birlikte erken maaş ödemesi yapılacak. Aylık günü 23 ve 24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, aylık günü 25 ve 26 olanlar da 22 Mayıs'ta maaş ve ikramiyelerini alacak.



MEMURA 20 MAYIS'TA



Bağ-Kur emeklilerine ise ikramiyeleri 21-22 Mayıs'ta ödenecek. Her ayın 25'i ile 28'i arasında aylıkları alan Bağ-Kur emeklilerine ikramiyeyle birlikte erken maaş da ödenecek.



Aylık günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur'lular 21 Mayıs'ta, aylık günü 27 ve 28 olanlar da 22 Mayıs'ta aylıklarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri, dul ve yetimleri bu ayki aylıklarını 1-5 Mayıs arasında aldı. Bu kişilere bu nedenle 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemesi yapılacak.