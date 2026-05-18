Emekliye çifte bayram: Maaş ve 4 bin TL ikramiye hesaba geçiyor! SSK ve BAĞ-KUR ödeme günleri
Kurban Bayramı öncesi emeklilere ikramiye ödemeleri başladı, Cuma günü de tamamlanacak. Tüm emeklilere ikramiyeleri yatırılırken, SSK ve Bağ-Kur'lular aylıklarını da alacak.
- Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Mayıs'ta başladı ve 22 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.
- SSK emeklilerine ikramiye ve maaş ödemeleri 17-22 Mayıs tarihleri arasında aylık günlerine göre yapılıyor.
- Bağ-Kur emeklilerine ikramiye ve erken maaş ödemeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
- Memur emeklileri, dul ve yetimlere 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemesi yapılacak.
- Emeklilere 4 bin lira ikramiye ödenirken, dul ve yetimlere ölüm aylığı oranına göre bin ile 3 bin lira arasında ödeme yapılacak.
Emekliler ikramiye ödemeleri dün başladı, 22 Mayıs Cuma günü de tamamlanacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri ikramiyelerini aylıklarıyla birlikte alarak Kurban Bayramı'na girecek.
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı arasında aylıklarını alıyor. Aylık günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar mevcut ödeme günlerinde hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini hesaplarında görecek. Aylık günü 17 olanlar dün hem emekli aylıklarını hem ikramiyelerini aldı. Bugün de aylık günü 18 olanlara çifte ödeme yapıldı.
Yarın ise aylık günü 19 olanlar ikramiyesini ve maaşını hesabında görecek. Aylık günü 23, 24, 25 ve 26 Mayıs olan SSK'lıların maaş ödemeleri erkene çekildi. Bu kişilere 21 ve 22 Mayıs'ta ikramiyeleriyle birlikte erken maaş ödemesi yapılacak. Aylık günü 23 ve 24 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, aylık günü 25 ve 26 olanlar da 22 Mayıs'ta maaş ve ikramiyelerini alacak.
MEMURA 20 MAYIS'TA
Bağ-Kur emeklilerine ise ikramiyeleri 21-22 Mayıs'ta ödenecek. Her ayın 25'i ile 28'i arasında aylıkları alan Bağ-Kur emeklilerine ikramiyeyle birlikte erken maaş da ödenecek.
Aylık günü 25 ve 26 olan Bağ-Kur'lular 21 Mayıs'ta, aylık günü 27 ve 28 olanlar da 22 Mayıs'ta aylıklarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Memur emeklileri, dul ve yetimleri bu ayki aylıklarını 1-5 Mayıs arasında aldı. Bu kişilere bu nedenle 20 Mayıs'ta sadece ikramiye ödemesi yapılacak.
DUL VE YETİM NE ALACAK?
İkramiye olarak emeklilere 4 bin lira yatırılacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana 3 bin lira, yüzde 50 olana 2 bin lira, yüzde 25 olana da bin lira tutarında ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi verilecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira ikramiye yatırılacak. İki aylık alanlara ise, iki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştirilecek.
|SSK EMEKLİLERİ
|Aylık günü
|Maaş ve ikramiye tarihi
|17 Mayıs
|17 Mayıs
|18 Mayıs
|18 Mayıs
|19 Mayıs
|19 Mayıs
|20 Mayıs
|20 Mayıs
|21 Mayıs
|21 Mayıs
|22 Mayıs
|22 Mayıs
|23 Mayıs
|21 Mayıs
|24 Mayıs
|21 Mayıs
|25 Mayıs
|22 Mayıs
|26 Mayıs
|22 Mayıs
|BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
|Aylık günü
|Maaş ve ikramiye tarihi
|25 Mayıs
|21 Mayıs
|26 Mayıs
|21 Mayıs
|27 Mayıs
|22 Mayıs
|28 Mayıs
|22 Mayıs
|MEMUR EMEKLİLERİ
|20 Mayıs: İkramiye
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi