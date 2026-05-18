Avrupa'da dengeleri değiştiren güç: Türk SİHA'ları Fransız dergisine kapak oldu!
Avrupa’nın tek kurtuluşunun Türkiye olduğunu yazdı: Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, İHA imparatorluğunun karşı konulamaz yükselişini yaşıyor...
Fransız dergisi L'Express, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini kapağına taşıdı. "Türkiye: Avrupa savunmasını sarsan drone imparatorluğunun durdurulamaz yükselişi" başlıklı analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'nın son yıllarda askeri teknoloji alanında küresel bir güç merkezine dönüştüğü vurgulandı.
Haberde, özellikle Türk savunma sanayisinin geliştirdiği insansız hava araçlarının savaş sahalarında dengeleri değiştirdiğine dikkat çekilirken, Avrupa'nın yeniden silahlanma arayışına girdiği kritik dönemde Türkiye'nin stratejik öneminin hızla arttığı ifade edildi. L'Express, Türkiye'nin yalnızca bölgesel bir aktör olmaktan çıkarak Avrupa güvenlik mimarisini etkileyen belirleyici küresel bir askeri güç haline geldiğini yazdı.
AĞIRLIĞI ARTAN ÜLKE
Ayrıca, Ankara'nın yerli ve milli savunma hamleleri sayesinde Batılı ülkelerin dikkatini üzerine çektiği, özellikle drone teknolojilerindeki kapasitesinin Avrupa'da "oyun değiştirici" olarak değerlendirildiği belirtildi. Dergiye göre, Ankara artık yalnızca NATO'nun önemli bir üyesi değil; aynı zamanda kıtanın güvenlik denkleminde ağırlığı artan stratejik bir merkez haline geldi.
