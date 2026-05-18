Özel ders fiyatları cep yakıyor: Saatlik 9 bin 500 liraya yükseldi! Öğretmene, ders alanına, lokasyona göre farklılık gösteriyor
Sınavlara hazırlanan öğrenciler özel derslere yöneldi. Fiyatlar ise dudak uçuklattı. Ders saat ücreti sayısalda 7 bin 500 liraya kadar çıktı. Özel eğitim gerektiren alanlarda ise veliye çıkarılan saatlik fatura 9 bin 500 lirayı buldu...
- Online hizmet platformlarında özel ders ücretleri saatlik ortalama 2 bin ile 3 bin lira arasında değişirken, fizik ve matematik gibi derslerde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor.
- Özel eğitim gerektiren dersler ve üstün yetenekli çocuklar için özel ders ücretleri saat başına 9 bin 500 liraya ulaşıyor.
- Özel ders fiyatları öğretmenin mezun olduğu üniversite, ders alanı, şehir ve semt gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor.
- Sayısal alanlardaki ders ücretleri sözel alanlara göre, yüz yüze dersler de online derslere göre daha yüksek seviyelerde bulunuyor.
- Veliler ve öğrenciler yüksek fiyatlara tepki göstererek her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını talep ediyor.
Liselere ya da üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler eksiklerini tamamlamak için özel derslere yöneldi. Ancak fiyatlar şaşkına çevirdi. Online hizmet platformlarında yer alan ilanlarda, özel ders için dudak uçuklatan fiyatlar görülüyor.
Saatlik ücret ortalama 2 bin ile 3 bin lira seviyesinde bulunurken; fizik, matematik gibi derslerde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Uyum güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekliler için ise fatura daha da kabarıyor. Özel eğitim gerektiren derslerde saat başına 9 bin 500 lira isteyen öğretmenler bulunuyor.
LOKASYON FARKI
Özel derslerde fiyatların öğretmene, ders alanına, lokasyona göre farklılık gösterdiği belirtiliyor. Sayısal alanlarda ders ücretlerinin sözele göre daha yüksek olduğu görülürken; şehir ve semt de fiyatlara etki ediyor.
Yüksek puanlı, öne çıkan üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin ders başına daha fazla ücret istediği görülüyor. Yüz yüze dersler de online dersleri fiyatta geçiyor. Yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler ve gençler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.
ÖĞRENCİLERE 5 TAVSİYE
Uzmanlar sınavlara hazırlanan öğrencilere 5 önemli tavsiyede bulunuyor:
- Mutlaka bir çalışma planınız olsun. Her dersten bitirmeniz gereken konuları tek tek yazın. Hangi konu hangi tarihte bitecek belirleyin. Haftalık planlar yapın. Konularınız ilerledikçe mutlaka tekrar için zaman ayırın.
- Bir konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri tam olarak öğrenmeden soru çözmeyin.
- Bol bol test ve deneme çözün.
- Sınavlardaki sorularda sizin okuduğunuzu anlayıp, anladıklarınızı yorumlayarak cevaba ulaşmanız istenecek. Bu sebeple sizin yorumlama gücünüzü geliştirecek kitaplar okuyun.
- Sizi mutlu edecek uğraşlar bulun ve verdiğiniz molalarda bu uğraşlara zaman ayırın. Fakat bu uğraşlarınızın ders çalışmanızın önüne geçmesine de izin vermeyin.