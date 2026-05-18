Özel ders fiyatları cep yakıyor: Saatlik 9 bin 500 liraya yükseldi! Öğretmene, ders alanına, lokasyona göre farklılık gösteriyor

Veliler ve öğrenciler yüksek fiyatlara tepki göstererek her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını talep ediyor.

Sayısal alanlardaki ders ücretleri sözel alanlara göre, yüz yüze dersler de online derslere göre daha yüksek seviyelerde bulunuyor.

Özel ders fiyatları öğretmenin mezun olduğu üniversite, ders alanı, şehir ve semt gibi faktörlere göre farklılık gösteriyor.

Özel eğitim gerektiren dersler ve üstün yetenekli çocuklar için özel ders ücretleri saat başına 9 bin 500 liraya ulaşıyor.

Online hizmet platformlarında özel ders ücretleri saatlik ortalama 2 bin ile 3 bin lira arasında değişirken, fizik ve matematik gibi derslerde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

Liselere ya da üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler eksiklerini tamamlamak için özel derslere yöneldi. Ancak fiyatlar şaşkına çevirdi. Online hizmet platformlarında yer alan ilanlarda, özel ders için dudak uçuklatan fiyatlar görülüyor.

Saatlik ücret ortalama 2 bin ile 3 bin lira seviyesinde bulunurken; fizik, matematik gibi derslerde 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Uyum güçlüğü olan çocuklar ve üstün yetenekliler için ise fatura daha da kabarıyor. Özel eğitim gerektiren derslerde saat başına 9 bin 500 lira isteyen öğretmenler bulunuyor.

LOKASYON FARKI

Özel derslerde fiyatların öğretmene, ders alanına, lokasyona göre farklılık gösterdiği belirtiliyor. Sayısal alanlarda ders ücretlerinin sözele göre daha yüksek olduğu görülürken; şehir ve semt de fiyatlara etki ediyor.

Yüksek puanlı, öne çıkan üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin ders başına daha fazla ücret istediği görülüyor. Yüz yüze dersler de online dersleri fiyatta geçiyor. Yüksek fiyatlara tepki gösteren veliler ve gençler ise her iki tarafı da memnun edecek tarifeler uygulanmasını istiyor.