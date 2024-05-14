SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rengarenk sağlık!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Rengarenk sağlık!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sağlıklı beslenmenin temelini mümkün olduğu kadar renkli ve çeşitli beslenmek oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, "Renkli ve çeşitli beslenirsek bağışıklığımızı güçlendirmiş oluyoruz" diyor. Renkli besinleri ve faydalarını anlatıyor:

SARI VE TURUNCU: C vitamini ve lif içeriği yüksek olan bu besin grupları bağışıklık dostudur. Portakal, mandalina, limon gibi bu gruba ait besinler bağışıklığı artırırken, bağırsak hareketlerini destekliyor.

YEŞİL: Lif içeriğinin yüksek olmasına karşın kalori içeriklerinin de düşük olması sebebiyle tam bir diyet dostu besin gruplarıdır. Brokoli, marul, maydanoz, nane, roka, dereotu, ıspanak bunlar arasındadır.

BEYAZ: Sarımsak, soğan, kefir, yoğurt gibi beyaz besinler bağışıklığımız için çok önemli. Bağırsak florası için de çok faydalı.

KAHVERENGİ VE SİYAH: Keten tohumu, keçiboynuzu, kakao, kuru üzüm gibi birçok sağlıklı besini bulunduran renklerdeki bu besinler anti-kanserojen etkileri ile bilinmekte. Kan şekerini de dengeler.

KIRMIZI VE MOR: Kan hücrelerini olumlu etkileyip, kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. Domates, nar, yaban mersini, turp, çilek, kiraz bu besin gruplarına örnektir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA