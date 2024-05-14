Rengarenk sağlık!

Sağlıklı beslenmenin temelini mümkün olduğu kadar renkli ve çeşitli beslenmek oluşturuyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, "Renkli ve çeşitli beslenirsek bağışıklığımızı güçlendirmiş oluyoruz" diyor. Renkli besinleri ve faydalarını anlatıyor:

SARI VE TURUNCU: C vitamini ve lif içeriği yüksek olan bu besin grupları bağışıklık dostudur. Portakal, mandalina, limon gibi bu gruba ait besinler bağışıklığı artırırken, bağırsak hareketlerini destekliyor.

YEŞİL: Lif içeriğinin yüksek olmasına karşın kalori içeriklerinin de düşük olması sebebiyle tam bir diyet dostu besin gruplarıdır. Brokoli, marul, maydanoz, nane, roka, dereotu, ıspanak bunlar arasındadır.

BEYAZ: Sarımsak, soğan, kefir, yoğurt gibi beyaz besinler bağışıklığımız için çok önemli. Bağırsak florası için de çok faydalı.

KAHVERENGİ VE SİYAH: Keten tohumu, keçiboynuzu, kakao, kuru üzüm gibi birçok sağlıklı besini bulunduran renklerdeki bu besinler anti-kanserojen etkileri ile bilinmekte. Kan şekerini de dengeler.



KIRMIZI VE MOR: Kan hücrelerini olumlu etkileyip, kalp ve damar sağlığını desteklemektedir. Domates, nar, yaban mersini, turp, çilek, kiraz bu besin gruplarına örnektir.