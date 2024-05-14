Mourinho’yu getireceğim

Gündeminde başkanlık seçimi olan Fenerbahçe'de çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ali Koç'un 3. kez adaylığını açıklamasıyla efsane başkan Aziz Yıldırım da adaylığını koymaya karar verdi. Fenerbahçe'de daha önce 20 yıl başkanlık görevini yürüten Yıldırım yarın 13.30'da düzenleyeceği basın toplantısıyla kararını resmen duyuracak.

Yıldırım'ın en büyük bombası ise Jose Mourinho oldu. Yıldırım, "Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim" dedi. Yıldırım, Mourinho'nun istediği oyuncuları getireceğini de sözlerine ekledi.