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Fred'e çılgın teklif kapıda

Fred’in menajerinin, sezon sonunda Arabistan’dan iki teklif birden getirebileceğini F.Bahçe’ye ilettiği belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
Fred’e çılgın teklif kapıda

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Fenerbahçe'ye Manchester United'dan transfer edilen Fred, performansıyla taraftarların gönlünü fethetti. Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda sürpriz transfer gelişmelerinin yaşanmansı bekleniyor. 31 yaşındaki Sambacı'nın menajeri, Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede, Arabistan'dan Fred için sezon sonunda iki tane teklif getirebileceğini bildirdi.

Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. Fred'e güncel verilere göre; 19 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak. Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol, 8 asist kaydetti.

17 MAÇI KAÇIRDI
Fred, bu sezon Fenerbahçe'de yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle 17 karşılaşmada forma giyemedi. Sambacı ayrıca 86 gün sahalardan uzak kaldı.

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