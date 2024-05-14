Fred’e çılgın teklif kapıda

Fenerbahçe'ye Manchester United'dan transfer edilen Fred, performansıyla taraftarların gönlünü fethetti. Brezilyalı futbolcu ile sezon sonunda sürpriz transfer gelişmelerinin yaşanmansı bekleniyor. 31 yaşındaki Sambacı'nın menajeri, Sarı-Lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede, Arabistan'dan Fred için sezon sonunda iki tane teklif getirebileceğini bildirdi.

Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ayrıca yıldız oyuncunun kontratında 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor. Fred'e güncel verilere göre; 19 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, gelecek astronomik tekliflere göre bir plan yapacak. Bu sezon 33 mücadelede görev alan Fred, 3 gol, 8 asist kaydetti.



17 MAÇI KAÇIRDI

Fred, bu sezon Fenerbahçe'de yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle 17 karşılaşmada forma giyemedi. Sambacı ayrıca 86 gün sahalardan uzak kaldı.