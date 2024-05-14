Aşk kapıyı çaldı!

En parlak dönemlerini yaşayan güzel oyuncu Özge Özacar gerek oynadığı diziler gerekse boy gösterdiği reklam filmleriyle adından sık sık söz ettiriyordu. Son dönemlerde yıldızı iyice parlayan Özacar, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de göz dolduruyordu.

Bu yıl Cannes Film Festivali'nde onur konuğu olarak kırmızı halıda boy gösterecek olan Özge Özacar'ı kariyerindeki büyük çıkışını aşkla süsledi. Genç oyuncu Özge Özacar yaza bomba gibi bir aşkla girdi. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre Özacar, gönlünü iş insanı Oğuz Özmen'e kaptırdı.

HENÜZ YENİ!

İkili geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir mekanda görüldü. Çiftin bir sosyal sorumluluk projesi dolayısıyla ortak arkadaş grubuna dahil oldukları ve bu şekilde tanıştıkları söyleniyor. İlişkileri daha çok yeni olan Özacar ve Özmen, gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşamak istiyor.