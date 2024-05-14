Akrep kral!

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, ABD'ye kaçırılmak üzere bin 500'e yakın tarantula ve akrep yakalandı. Endemik türleri bavula yerleştirip ABD'ye kaçırmaya çalışan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini gözaltına alındı. Türkiye'de yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvan türlerinin, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı hatırlatıldı. Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurtdışına çıkarılmasının yasak olduğu vurgulandı.

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