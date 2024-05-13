Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonu şöyle konuştu: "Oynaması zor bir stat. Etrafı açık olduğu için mi bilmiyorum, zemin kalitesi iyi ama... Top bizdeydi yüzde 65'le oynamışız ama hızlı çeviremedik. 25 şut atmışız. Rakamlar iyi ama oyun iyi değildi. Markao'yu çok rahat bir şekilde oynattık. Savunma anlamında kötü bir maç çıkardık. Rahat bir gol attı. Yine de çok istedik ve maçı aldık. Berkan'ın attığı gol güzeldi. Haftaya şampiyonluk maçına çıkacağız.

SORUNU BARIŞ ALPER ÇÖZDÜ

RAKIP çok dipteydi. Savunma arkası koşu da olmadı. Barış'ın birebirleri, gücü, kuvveti, attığı, attırdığı gol. Üretme sorunumuzu Barış Alper çözdü. Sezon başı böyle senaryo koysalar, 2 maç kala 6 puan farkla derbiye giriyorsunuz. Geçen sene fark 5'ti, bu sezon 6 puan fark var. 1 puan da artırdık geçen seneye göre. Mükemmel senaryo. Ne olursa olsun, beraberlik yetse de derbiyi kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak isteyecektir. Taraftarımızla beraber muhteşem bir akşam olacak. Günün sonunda inşallah şampiyonluk kutlayacağız.