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İşimiz gücümüz Galatasaray

Kartal, “Kayseri’ye karşı çok daha farklı kazanabilirdik. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
İşimiz gücümüz Galatasaray

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, farklı Kayserispor galibiyeti sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Bütün oyuncularıma güveniyorum, bugün de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını biliyor ve maçı kazanacağımızı tahmin ediyordum. Çok daha farklı da kazanabilirdik. Güzel bir galibiyet aldık, yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. İsmail Kartal, "İyi oyuncularımız var. Sakatlıktan çıkanlar var. Pazartesi sabahından itibaren Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. İsmail hoca, "Karşılaşma öncesinde sahada toplanıp ne konuştunuz?" şeklindeki bir soruya ise şu cevabı verdi: "Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermek için, taraftarları mutlu etmek için en iyisini yapmamız gerektiğini söyledim. Onlar da elinden geleni yaptı. Biz iyi bir takım olduğumuzu sezon boyunca kanıtladık."

BİZİM İÇİN AİLEMİZ İÇİN
Kayserispor engelini 3 golle aşan ancak şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe'de yönetimden maç öncesi ilginç bir hamle geldi. Kayserispor maçı öncesinde Fenerbahçe soyunma odasında ilginç bir kare gündeme oturdu. Sarı-lacivertli Yönetim, motivasyon amaçlı soyunma odasında tüm futbolcuların dolaplarına aileleriyle birlikte olduğu fotoğrafları asarak "Bizim için, ailemiz için" yazılı kağıtlar bıraktı. Futbolcuların maç önü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda bu notlar gözler önüne çıktı.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ
F.Bahçeli taraftarlar, Kayseri maçının 74. dakikasında "Ali Koç istifa" şeklinde tezahürat yaptı. Sarı-Lacivertliler'in bir bölümü ise bu tezahürata tepki gösterdi. Maç sonu da kavga devam etti.

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