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Adrenalin yüksek mutlu son yakın

Yaşlanmayan maestro Mertens, “Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Mutlu sona yakınız” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
Adrenalin yüksek mutlu son yakın

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Aslan'ın süper yıldızı Dries Mertens, 1 gol, 1 asistle maça yine damga vurdu. 37 yaşındaki futbolcu bu sezon 34 maçta 9 gol, 15 asiste ulaştı. Maç sonu konuşan Belçikalı maestro, "Anneler günü bugün. Eşim de bir anne ve ona bugün çiçekler verdim. Sahada gol atarak da en büyük hediyeyi verdim. Ligin sonuna doğru işler güzelleşiyor. Adrenalin artıyor. Karagümrüklü oyuncularla da konuştum onlar da çok iyi dediler. Sona doğru gidiyoruz" diye konuştu. Mertens, takım arkadaşı Barış Alper Yılmaz'a övgü yağdırırken, "Çok genç ve önünde muhteşem bir gelecek duruyor. Çok önemli yerlere gelecektir" ifadelerini kullandı.

DEPLASMAN REKORU YOLDA
Sezon boyunca kırmadık rekor bırakmayan Cimbom, deplasmanda Karagümrük'ü yıkarak bir rekora daha yaklaştı. Sarı-Kırmızılılar, deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanmayı başardı. Aslan, Kasım 2002-Mayıs 2003 arasındaki 9 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yakaladı. Cimbom, iki hafta sonra Konya'yı deplasmanda yenerse bu rekoru egale edecek. Rekoru kırmak içinse gelecek sezonun ilk deplasman müsabakası beklenecek.

25 BİN ASLAN TRİBÜNE GELDİ
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Statta karşılaşmayı takip eden yaklaşık 25 bin sarı-kırmızılı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Karagümrük taraftarları Batı tribününde yer aldı.

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