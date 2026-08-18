İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI 4 KEZ HEDEF ALDI

Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Suriye makamlarından da saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar düzenliyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.

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