Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi Süleymancıların milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.

Medyada yer alan 100 milyar liralık servetin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayan R.Ş., makbuzsuz olarak toplanan ve milyarlarca lirayı bulan fitre, zekât ve kurban yardımlarının Ümraniye'deki gizli kasada depolanıp FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldığını tüm detaylarıyla anlattı.

R.Ş., Alihan Kuriş'in seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile pazarlık yaparak oy desteği karşılığında aldığı paraları da yurt dışına çıkardığını öne sürdü.

Emniyete başvurarak ifade vermek isteyen Süleymancılar cemaati mensubu R.Ş., "Medyada belirtilen 100 milyar TL, devletin resmî olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. R.Ş., birçok dev şirketin ve gayrimenkulün Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini söyledi.