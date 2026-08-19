Alihan Kuriş soruşturmasında kayıt dışı para trafiği itirafı: 100 milyar TL çok az kalır! İmamoğlu'ndan örgüte oy parası
Cemaat mensubu R.Ş., Süleymancılar olarak bilinen grubun lideri Alihan Kuriş'in kurduğu suç örgütünün kayıt dışı finans çarkını ifşa etti. 100 milyar liralık servetin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu belirten R.Ş., makbuzsuz toplanan fitre, zekât ve kurban yardımlarının FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldığını anlattı. Gizli tanık ifadesine göre Alihan Kuriş, belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’ndan oy verme karşılığında yüklü miktarda para aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasına giren cemaat mensubu R.Ş.'nin ifadesi Süleymancıların milyarlarca liralık devasa kayıt dışı finans çarkını deşifre etti.
Medyada yer alan 100 milyar liralık servetin buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu vurgulayan R.Ş., makbuzsuz olarak toplanan ve milyarlarca lirayı bulan fitre, zekât ve kurban yardımlarının Ümraniye'deki gizli kasada depolanıp FETÖ taktiğiyle yurt dışına kaçırıldığını tüm detaylarıyla anlattı.
R.Ş., Alihan Kuriş'in seçimlerde Ekrem İmamoğlu ile pazarlık yaparak oy desteği karşılığında aldığı paraları da yurt dışına çıkardığını öne sürdü.
Emniyete başvurarak ifade vermek isteyen Süleymancılar cemaati mensubu R.Ş., "Medyada belirtilen 100 milyar TL, devletin resmî olarak tespit edebildiği miktardır ve gerçek servetin yanında çok az kalır" diyerek çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. R.Ş., birçok dev şirketin ve gayrimenkulün Alihan Kuriş'in güvendiği üçüncü şahıslar adına tescil ettirilerek gizlendiğini söyledi.
MAKBUZSUZ YARDIMLAR
Tanık R.Ş., bu devasa finans imparatorluğunun ana gelir kalemlerinin hayır adı altında toplanan fitre, zekât ve kurban derisi olduğunu aktararak, Kuriş'in talimatıyla toplanan bu paralar için kesinlikle makbuz kesilmediğini belirtti. Yurdun dört bir yanından toplanan paraların Ümraniye'deki genel merkez olan büyük kursta depolandığını belirten R.Ş., paranın tam miktarını sadece Kuriş ile "kara kutusu" olarak bilinen M.U.'nun bildiğini söyledi.
Sözde cemaatteki fakir öğrencilerin yetişmesi amacıyla toplanan bu yardımların, kimsenin ruhu duymadan Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığı ifade tutanaklarına girdi.
ALMANYA'YA KAÇIŞ PLANI
Kayıt dışı paraların yurt dışına aktarılmasında Alihan Kuriş'in çifte vatandaş olan kardeşleri Tuna veya Hilmi'nin aktif rol oynadığını, anneleri Ayşe Gülderen Kuriş'in de bu süreci yönettiğini belirten R.Ş., paranın kaçırılmasıyla Almanya'da devasa bir merkez kurulduğunu belirtti.
Merkezin amacının; Türkiye'de sıkışıldığında merkezi tamamen Almanya'ya taşıyarak Alman devleti güvencesi altında tıpkı FETÖ gibi Türkiye'de yakalanma riski olmadan faaliyet göstermek olduğunu öne sürdü.
İMAMOĞLU'NA PARA KARŞILIĞINDA OY
İfadedeki en çarpıcı iddialardan biri Alihan Kuriş'in siyasi partilerden oy karşılığında devasa paralar ve gayrimenkuller talep ettiği oldu. R.Ş., "Alihan Kuriş, Türkiye'de siyaseti dizayn etmek amacıyla cemaatin oy gücünü sopa gibi kullandı. Siyasi partilerden oy karşılığında yüksek miktarda paralar ve binalar talep edip bunları kendi üzerine geçirdi. Bunun en somut örneği; Trabzon'dan hemşerisi olan Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'yi desteklemek üzere kayıt dışı yüklü miktarda nakit para almasıdır. Bu kirli anlaşma karşılığında seçimlerde Antalya başta olmak üzere tüm Türkiye'deki cemaat mensuplarına CHP'yi desteklemeleri yönünde kesin talimat verildi. Ekrem İmamoğlu'ndan alınan bu kayıt dışı paralar da yine yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırıldı" dedi.
ÖRGÜTÜN HABERLEŞME SİSTEMİ GLOOPER FETÖ'NÜN KULLANDIĞI BYLOCK GİBİ
Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, FETÖ'nün kullandığı 'ByLock' gibi bir kripto haberleşme programı üzerinden iletişim kurması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde örgütün kullandığı kapalı haberleşme ve veri sistemi 'Glooper' deşifre oldu.
ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ
Alihan Kuriş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirilen uygulama; Apple, Android veya Huawei gibi uygulama marketlerinde bulunmadığı gibi, sisteme dışarıdan erişimin kapalı tutulduğu ve yalnızca önceden yetkilendirilen kişilerin kullanımına sunulduğu saptandı.
Bu çerçevede uygulamayı yalnızca örgütün 3 bin 300 kişilik yönetim kadrosunun kullandığı öğrenildi. Uygulamaya şifre, biyometrik veri, harici onay olmak üzere üç kademeli doğrulama sistemiyle erişim sağlanması da dikkat çekti.
Yapılanmaya bağlı yurt, personel, idari ve mali işlerine ilişkin kayıtlarının tutulduğu Glooper'da, üst yönetim arasındaki iletişimin sağlandığı ve kritik bilgilerin aktarıldığı tespit edildi.
ŞİFRELİ E-POSTALAR
İncelemelerde, Glooper'ın daha çok yönetim kadrosunun haberleşmesi, veri işleme ve idari süreçlerde kullanıldığı, yapılanma içerisindeki "akım" sistemi üzerinden örgütün üst yönetimiyle iletişimin de şifreli e-posta sistemi üzerinden gerçekleştirildiği bilgisine ulaşıldı.
Böylece yapılanma içerisindeki her iletişim kanalının farklı amaçlarla kullanıldığı anlaşıldı.
Haber: Nazrin Malikova