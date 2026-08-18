Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! Tribünde açıkladı

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'da sona geldi. Genç futbolcu, tribünde yaptığı açıklamada, "Sanırım hepiniz gelişmeleri okuyorsunuz ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım. Hedefimin her zaman Avrupa futbolu olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi de benim hayalim." dedi. Galatasaray yeni 10 numarasını buldu

Aleksey Batrakov Galatasaray'a transferini açıkladı TRANSFERDE MUTLU SON YAKIN



21 yaşındaki oyuncunun transferi Rusya'da ambargo olması nedeniyle bir türlü bitirilemiyordu. Rus ekibi ve Galatasaray hukukçularının prosedürleri aşmak için uğraştığı bu transferin mutlu sonla neticelendiği bildirildi.