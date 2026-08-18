Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! Tribünde açıkladı
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'u bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euroya transfer ediyor. 21 yaşındaki futbolcu da transferini tribünde duyurdu.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'da sona geldi. Genç futbolcu, tribünde yaptığı açıklamada, "Sanırım hepiniz gelişmeleri okuyorsunuz ve neler olduğunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım. Hedefimin her zaman Avrupa futbolu olduğunu biliyorsunuz. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. Şampiyonlar Ligi de benim hayalim." dedi.Galatasaray yeni 10 numarasını buldu
TRANSFERDE MUTLU SON YAKIN
21 yaşındaki oyuncunun transferi Rusya'da ambargo olması nedeniyle bir türlü bitirilemiyordu. Rus ekibi ve Galatasaray hukukçularının prosedürleri aşmak için uğraştığı bu transferin mutlu sonla neticelendiği bildirildi.
BONUSLAR DAHİL YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO
Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transferi bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euroya bitirdiği öğrenildi.
BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Bu gelişmenin ardından Aleksey Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Bu arada Okan Buruk'un Batrakov ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve planlarından bahsettiği de gelen haberler arasında.
ERZURUM MAÇINA YETİŞECEK
Öte yandan Rus yıldız, cuma günü son maçına çıktı ve golünü atarak taraftara veda etti. Batrakov'un Erzurum maçının kadrosunda olması bekleniyor.