Diyarbakır’da petrol heyecanı büyüyor! 7 bin kilometrekarelik dev potansiyel

Diyarbakır Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir

Diyarbakır Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir: Diyarbakır'daki 7200 kilometrekarelik potansiyel alanda yürütülen çalışmaların Gabar'daki üretimi 2 ila 3 katına katlama potansiyeli taşıması, bölge için tarihi bir dönüm noktasıdır. Gabar'da yakalanan günlük 83 bin varili aşkın rekor üretim ve bölgedeki binlerce gence sağlanan doğrudan istihdam, enerjinin sadece ekonomik bir değer değil, aynı zamanda bölgesel huzur ve kalkınmanın da anahtarı olduğunu açıkça gösteriyor.

Yerli imkânlarla ve yüksek teknoloji içeren yöntemlerle yürütülen bu arama faaliyetleri, Türkiye'nin yer altı zenginliklerini ekonomiye kazandırma gücünü ispatlıyor.

Esnaf Kadri Önalan: Güneydoğu'da sağlanan huzur ortamıyla birlikte yer altı kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması bizi heyecanlandırıyor.

Diyarbakır'da yıllardır söylenen petrol devletimizin güçlü iradesiyle keşfediliyor. Artık kötü günler geride kaldı.

Bölgemiz artık petrolle anılmaya başlandı.

Esnaf Hakan Temiz: Bölgemizde yıllarca süren olaylar nedeniyle yer altı kaynaklarımız toprağın altında yatıyordu.

Ancak artık her şey değişti. Bölgemizde barış havası hâkim. Diyarbakır'da petrol müjdesi heyecan yarattı. Petrolün çıkarılmasını ve bölgemizin kalkınmasını istiyoruz.