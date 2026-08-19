Düzenlemeden; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askerî personeli, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askerî öğrenciler ve güvenlik korucuları yararlanacak.

Vatan için canını feda eden şehitlerin yakınları ile gazilerin aylıkları ve sosyal hakları artıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan kanunla, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve terör saldırılarında yaralanan herkese aylık bağlanacak. Vücudunda yıllardır kurşun taşıyan ancak gazi sayılmayanlar da haklarına kavuşacak.

Tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı, bir aylık net asgari ücretten (şu anda 28.075,50 lira) az olamayacak. Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı; net asgari ücretin iki katından (yaklaşık 56 bin lira), net asgari ücretin 2,5 katı (yaklaşık 70 bin lira) tutarına çıkarılacak.

Vazife malulünün rütbesi, görevi veya tabi olduğu personel kanunu nedeniyle anne ve babaya bağlanan aylıklardaki farklılıklar kaldırılacak.

Şehit yakınları ve gazilerin hem aylıkları hem sosyal hakları artırıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

56 BİN TL TABAN AYLIK

Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askerî öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılacak. Vazife malullüğü aylıkları, eğitim durumlarına bakılmaksızın en az 10'uncu derecenin 1'inci kademesi; 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için ise 8'inci derecenin 1'inci kademesi esas alınarak hesaplanacak.

Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunları gibi işlem yapılması sağlanacak ve dördüncü dereceye yükselenlerden itibaren kademeli olarak 2.100 ila 3.600 arasındaki ek gösterge rakamlarından yararlanmaları temin edilecek.

Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarının;

35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır getiriliyor.

Bu tutar da yaklaşık 56 bin liraya denk geliyor.

Terör eylemleri nedeniyle yaralanmış olmakla birlikte ilgili mevzuatına göre malul sayılmayan ancak nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tablosu güncellenerek bağlanan aylık miktarları artırılıyor.

Ayrıca bu madde kapsamında aylık bağlananlar; ücretsiz ulaşım, su-elektrik indirimi, eğitim ve sosyal destekler ile vergi ve harç gibi kurumsal muafiyetlerden yararlanabilecek.