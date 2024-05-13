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1 emekliye 1.5 çalışan düşüyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024 Güncelleme 13 Mayıs 2024, 07:02
1 emekliye 1.5 çalışan düşüyor

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Türkiye'de 15 milyon 351 bin kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken, 25 milyon 96 bin kişi sigortalı olarak çalışıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Şubat 2024 verilerine göre, 18 milyon 400 bin 671 SSK (4a), 3 milyon 44 bin 555 Bağ-Kur (4b), 3 milyon 651 bin 374 Emekli Sandığı (4c) statüsünde olmak üzere toplam 25 milyon 96 bin 600 çalışan (aktif sigortalı) bulunuyor. Buna karşın, 10 milyon 331 bin 697 SSK'lı, 2 milyon 715 bin 100 Bağ- Kur'lu, 2 milyon 304 bin 714 Emekli Sandığı'ndan olmak üzere toplam 15 milyon 351 bin 511 kişi emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı (pasif sigortalı) alıyor.

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