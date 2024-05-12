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Türkiye Kupası finalini Olimpiyat'ta oynayalım

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Türkiye Kupası finalini Olimpiyat’ta oynayalım

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Beşiktaş Kulübü'nün Tüzük Tadili Toplantısı'nda Başkan Hasan Arat çarpıcı konuştu. Camiaya seslenen Arat, "Evrak yığını tarihe karışacak. Yeni tüzük, keyfiliğe de son verecek. En önemlisi, Beşiktaş gayrimenkullerini tek tek geri alacak. Fulya'da bina kulübe devredilecek. Beşiktaş'a şüpheli kimseler üye yapılamayacak. Ayrıca son 23 yılda yaşananlar, bir daha yaşanmayacak" diye konuştu. Öte yandan Arat, Trabzonspor ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası finali için, "Rakibimiz, Olimpiyat Stadı'nda oynamak istiyormuş. Olimpiyat milli bir stattır. Maçın orada oynanması bizi de mutlu eder" ifadelerini kullandı.

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