Tartışmalı yarışma

İsveç'in Malmö kentinde yapılan 68. Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail-Gazze savaşı gölgesinde düzenlendi. Üç gün önce yapılan yarı final yarışmasına babası Filistin asıllı olan İsveçli Eric Saade, bileğinde kefiye ile sahnede boy gösterdi. Ama organizasyon şirketi tarafından tepki alınca sinirlendi. Saade'ye destekler peş peşe geldi. Ancak önceki gece de İsrailli şarkıcı Eden Golan sahneye geldi. Ancak binlerce kişi tarafından yuhalanarak tepki gösterildi.

TİYATRAL GÖSTERİ

Sahneden inmek zorunda kalan şarkıcıya büyük eleştiri gelirken, Belçika devlet televizyonu VRT de yayını durdurup Gazze'ye destek verdi. İsrail kınanırken BM Genel Kurulu'nda da Filistin'in tam üyeliğini içeren tasarının onaylandığı bildirildi. Bu duruma da İsrail Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, tepkisini gösterdi. Metnin bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirdi. BM Sözcüsü Farhan Haq hareketi "tiyatral" olarak niteleyip üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.