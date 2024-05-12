Sorularla ’aras’ı yok!

Aras Bulut İynemli önceki akşam Armutlu'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteğini geri çeviren oyuncunun adı, uzun süredir beraber olduğu Bige Önal ile yollarını ayırdıktan sonra meslektaşı Buse Meral ile anılıyordu. Aras Bulut gazetecilerin, "Buse Hanım ile birlikteliğiniz doğru mu?" sorusuna cevap vermeyerek bindiği taksi ile oradan ayrıldı.

İTİRAF ETMİŞTİ!

Öte yandan Buse Meral ise ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. İynemli ile arkadaşlığı aşka dönen Meral, "Aşk hayatında nasıl bir dönem yaşıyorsunuz?" sorusuna, "Güzel, her şey çok keyifli şu an... Mutluyum" cevabını verdi. Meral, özel hayatının işlerinin önüne geçmesini istemediğini de sözlerine eklemişti.