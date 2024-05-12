Sahada olmadı konutta geçin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir kahvaltı organizasyonunda konuştu. "Sürdürülebilir bir başarı istiyorsak, sürdürülebilir bir mali yapımızın olması şart" diyen Özbek, Florya projesinin genel kurul kararıyla yapıldığını hatırlattı. Ayrıca Özbek 6 Şubat deprem felaketinde Galatasaray'ın ilk gün bölgeye gittiğini söylerken, "Maraş'taki temel atma töreninde rakiplerimize seslendim. 'Yeşil sahada geçemiyorsunuz, bari bu konuda bizi geçin' dedim. Ey F.Bahçeliler, Beşiktaşlılar biz 100 konut için anlaştıysak siz 150'de anlaşın. Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşusunuz. Peki neredesiniz?" dedi.

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