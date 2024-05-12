A Para ekranlarında Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programına ünlü şarkıcı Buray konuk oldu. Buray, yurt dışı gezilerindeki zor anlarını şöyle anlattı: 61 ülkeye gittim. Korkusuzca Avrupa'nın çok yerini gezdim. 7 yıldızlı otelde de kaldım, Serengeti'de böceklerin arasında çadırda da... Bolivya'da 5 bin metrede uyuduk, Ant Dağları'nın tepesinde. Ölümden döndük. Oksijen az olduğu için darmadağın olduk. Bir şey olsa telefonumuzu çekmiyor kimseye haber veremeyiz, helikopter gelip bizi kurtaramaz. Kalp ritminiz değişiyor. İlaçlarımız olmasa hayatımızı kaybedebilirdik.

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