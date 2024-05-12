Milli takıma İsmail müjdesi

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Semih Kılıçsoy ile ikili mücadeleye giren ve yerde kalan 25 yaşındaki oyuncu, 25. dakikada sedyeyle oyundan çıkmıştı. Tedavi için Sırbistan'a giden İsmail Yüksek'in iyileşme süreci planlandığı gibi olumlu ilerliyor.

İsmail, önümüzdeki hafta Sırbistan'daki tedavisini tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Türkiye'de kontrolleri yapılacak yıldız oyuncunun Euro 2024'e yetişme ihtimali belirdi. Avrupa Şampiyonası'na yetişmeyi hedefleyen Yüksek, Tadic, Neymar, Buffon, Vidic ve Modric'i de iyileştiren eden Andreja Milutinovic'e tedavi oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenco Montella'nın da İsmail Yüksek ile sürekli görüştüğü ve durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.