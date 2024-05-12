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Memur enflasyon düşürülsün istiyor

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Memur enflasyon düşürülsün istiyor

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Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi. Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.

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