Kabakulak kısırlığa gebe

Her çift, bebek sahibi olmak istiyor. Ancak kısırlık en büyük engeli teşkil ediyor. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, kısırlıktaki önemli noktalara dikkat çekiyor: Gebe kalamayan çiftlerin yüzde 40 ile 45'inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğünü belirtiyor. Özellikle erkek infertilitesinde çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır.

PGT UYGULANMALI

Tüp bebek işlemine ek olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Böylelikle, tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır.