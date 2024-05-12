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Kabakulak kısırlığa gebe

Bebek sahibi olamayan çiftlerin en büyük sorununu kısırlık oluşturuyor. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, erkeklerde kısırlığın nedeni kabakulak ve ateşli hastalıklar olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Kabakulak kısırlığa gebe

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Her çift, bebek sahibi olmak istiyor. Ancak kısırlık en büyük engeli teşkil ediyor. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, kısırlıktaki önemli noktalara dikkat çekiyor: Gebe kalamayan çiftlerin yüzde 40 ile 45'inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğünü belirtiyor. Özellikle erkek infertilitesinde çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar, inmemiş testis öyküsü, diyabet, akciğer hastalığı gibi sistemik hastalıklar, mesleki kaynaklı maruziyet sorgulanmalıdır.

PGT UYGULANMALI
Tüp bebek işlemine ek olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Böylelikle, tüp bebek tedavisinde kişiye özel tedaviler sonucu başarı şansı yani gebelik elde etme oranları artmaktadır.

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