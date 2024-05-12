İkramiyeye zam raporu

Emekliler temmuzda alacağı zamla heyecanla beklerken bir yandan da bayram ikramiyelerinin ödeme takvimlerini yakından takip ediyor. İkramiyeler, bu yıl 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmıştı.

Ramazan Bayramı için ikramiyelerini alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi 3'er bin liralık bir ikramiye ödemesi daha alacak. 3'er bin lira olarak hesaplara yatırılacak olan emekli bayram ikramiyesi, Kurban bayramından önceki hafta olan 5 Haziran - 10 Haziran arasında yatırılması bekleniyor.

Böylece emekliler 2024'te toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. Ancak kulislere göre ikinci ikramiyeye zam yapılması da gündemde. Bu konuda bir rapor hazırlandığı ve bunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor. Emekliler için destek paketi çalışmaları devam ederken ikramiyeye yeniden artış yapılması da masaya geldi. Bununla ilgili maliyet raporunun da çıkartılarak ilgili kurumlardan görüş alınabileceği belirtiliyor.