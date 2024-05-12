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Iheanacho savaşı

Leicester City’nin Nijeryalı santrforu Kelechi Iheanacho ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, ezeli rakipleriyle transfer savaşına girdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 06:53
Iheanacho savaşı

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Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho ile masada. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor için 2 dev kulüp de ısrarcı... Fenerbahçe gibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ünlü golcü için menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Iheanacho'nun teklifleri değerlendirdiği ve ay sonuna kadar kesin kararını açıklayacağı belirtildi.

27.7 MİLYON EURO ÖDENDİ
Leicester'in Premier Lig'e çıkmasına rağmen takımdan ayrılacağını açıklayan Nijeryalı santrforun İtalya ve Almanya Ligi'nden de talipleri var. Iheanacho, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist üretti. Nijerya Milli Takımı'nda 47 maçta görev alan Iheanacho, 13 gole imza attı. Tecrübeli golcü, 2017 yılında astronomik bir bonservis bedeliyle Manchester City'den Leicester'a transfer olmuştu. Leicester o dönem yıldız golcü için 27.7 milyon Euro ödedi.

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