Şener Özbayraklı ile evli olan Şilan Makal, anneliğini tanımladı. "Sevgi, en büyük sabır, en büyük fedakârlık, en çok empati, en büyük özendir annelik" açıklamasında bulunan Makal, "Erken yaşta anne oldum. Annelik olgunlaştırdı beni... Beklentilerimden farklı çıktı her şey. Sorumluluğu çok büyükmüş. Sadece beslemek, bakım vermek anlamında değil; dünyaya faydalı, duyarlı, sağlıklı bir birey kazandırmak istiyorsun. Yetersiz hissettiğin, bazı şeyleri yanlış yaptığını düşündüğün zamanlar oluyor. Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim" dedi.

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