Taşacak Bu Deniz’in Yunan aksanlı Eleni’si Ava Yaman’ın aslen nereli olduğu ortaya çıktı!

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakteriyle beğeni toplayan Ava Yaman’ın hayatı merak konusu oldu. Genç oyuncunun sürpriz kökeni ve ekran serüveni haberimizde!

Kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman, kısa sürede izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Sempatik tavırları ve ekran performansıyla öne çıkan Yaman, dizideki rolüyle genç yaşına rağmen ciddi bir takipçi kitlesi kazandı.

Erken Başlayan Kariyer 🌟

Kariyerinin ilk adımlarını 2023 yılında "Bir Derdim Var" ile atan Yaman, bu yapımda Özge karakterine hayat verdi. Ardından Taşacak Bu Deniz ile izleyiciyle buluşan oyuncu, özellikle Eleni karakterindeki doğal performansıyla dikkat çekti.

Oyunculuk kariyerinde farklı roller üstlenerek deneyim kazanan Yaman, kısa sürede ekran tecrübesini artırdı.

2006 doğumlu genç oyuncunun performansı kadar özel hayatı da dikkat çekti. Dizide Yunan Aksanı ile dikkat çeken ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Yaman'ın özellikle memleketi araştırıldı. İnternet kullanıcıları, "Ava Yaman aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.

İzleyiciyi Şaşırtan Detay 😲

Genç oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz detay, izleyiciler arasında sosyal medyada da gündem yarattı. Sosyal medyada genç oyuncu için "Yunan aksanını o kadar doğal yapıyor ki, gerçek Yunan oyuncu gibi!", "Saf yetenek" gibi yorumlar yapıldı.

Dizi Oyuncularının Memleketleri 🌊

Dizide Yunan aksanıyla öne çıkan Eleni'nin yanı sıra, Karadeniz şivesiyle dikkat çeken diğer karakterlerin memleketleri de izleyicinin ilgisini çekti. Gelin hangi oyuncu nereliymiş birlikte bakalım...

Ulaş Tuna Astepe: İzmit

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan ve şimdilerde yine bir başka Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in asi Adil'i olarak başrolü üstlenen Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi.

Deniz Baysal: İzmir

Daha önce Kaçak Gelinleri Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat gibi dizilerde izlediğimiz ve son olarak Esme Cavuş karakteriyle fırtınalar estiren Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 yılında İzmir'de doğdu.

Burak Yörük: İstanbul

Dizide tam bir Karadeniz delikanlısı olarak karşımıza çıkan Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafından Arnavut kökenlidir.

Yeşim Ceren Bozoğlu: Ankara

Taşacak Bu Deniz'in acımasız Zarife'si Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğdu.

Onur Dilber: Trabzon

Dizinin Delifişek Gezep'i Onur Dilber ise memleketiyle izleyicileri şaşırtmadı. Ünlü oyuncu, 1982 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

