Taşacak Bu Deniz’in Yunan aksanlı Eleni’si Ava Yaman’ın aslen nereli olduğu ortaya çıktı!

İzleyiciyi Şaşırtan Detay 😲 Genç oyuncunun İstanbul doğumlu olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz detay, izleyiciler arasında sosyal medyada da gündem yarattı. Sosyal medyada genç oyuncu için "Yunan aksanını o kadar doğal yapıyor ki, gerçek Yunan oyuncu gibi!", "Saf yetenek" gibi yorumlar yapıldı.

Dizi Oyuncularının Memleketleri 🌊 Dizide Yunan aksanıyla öne çıkan Eleni'nin yanı sıra, Karadeniz şivesiyle dikkat çeken diğer karakterlerin memleketleri de izleyicinin ilgisini çekti. Gelin hangi oyuncu nereliymiş birlikte bakalım...

Ulaş Tuna Astepe: İzmit ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan ve şimdilerde yine bir başka Karadeniz dizisi olan Taşacak Bu Deniz'in asi Adil'i olarak başrolü üstlenen Ulaş Tuna Astepe, 5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya geldi.

Deniz Baysal: İzmir Daha önce Kaçak Gelinleri Fazilet Hanım ve Kızları, Teşkilat gibi dizilerde izlediğimiz ve son olarak Esme Cavuş karakteriyle fırtınalar estiren Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 yılında İzmir'de doğdu.