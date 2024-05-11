Yenilmez armada

Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen, başarılı performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Bu sezon hiç maç kaybetmeyen Leverkusen, Roma maçıyla birlikte yenilmezlik serisini de 49 maça çıkardı. Xabi Alonso yönetimindeki Leverkusen, Portekiz ekibi Benfica'nın Aralık 1963 - Şubat 1965 arasındaki rekorunu da kırarak Avrupa'da en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

DURAKLAMALARIN TAKIMI OLDU

Öte yandan bu sezon Almanya'da şampiyon olan Bayer Leverkusen, duraklama dakikalarında da inanılmaz gollere imza atmayı bildi. Bu sezon Leverkusen, tam 17 kez 90. dakikada ve sonrasında golleri atıp ya maçları kazandı ya da sahadan beraberlikle ayrılmayı bildi. Alman ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nin yanı sıra Almanya Kupası'nda da final oynayacak. Alonso ve öğrencileri yenilgisiz üçleme yapma fırsatına sahip durumda. Bayer Leverkusen ligde Bochum ve Augsburg ile karşılaşacak. Daha sonra Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi finali, Kaiserslautern ile de Almanya Kupası finali oynayacak.