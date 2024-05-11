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Szymanski'de müthiş damping

19 maçtır ligde gol atamayan Sebastian Szymanski’nin değeri de düşüşe geçti. Aralık’ta 25-30 milyon Euro bekleyen F.Bahçe’ye, Fiorentina’dan 12 milyon Euro önerildiği belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 07:01
Szymanski’de müthiş damping

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Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe'ye muhteşem bir başlangıç yapan Sebastian Szymanski, daha sonra ise düşüşe geçti. Avrupa'dan birçok kulüp ile transferde anılan Polonyalı yıldızın değeri de geriye gitti.

25 MİLYON EURO HAYAL OLDU
Aralık ayında Szymanski'nin ortaya koyduğu başarılı performans sonrası yıldız isim için 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis geliri bekleyen Fenerbahçe yönetimi, şu anda ise beklentisini düşürmek zorunda kaldı. Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Napoli ile anılan 25 yaşındaki futbolcu için menajerler aracılığıyla Serie A ekibi Fiorentina'dan teklif geldiği ve söz konusu teklifin sadece 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

19 MAÇTIR GOL ATAMIYOR
10 numara, sağ açık ve merkez orta sahada görev alabilen Szymanski, Süper Lig'de son golünü 10 Ocak'ta Konyaspor ile oynanan 16. hafta maçında atmıştı. Ligdeki son asistini 34. haftada Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta yapan futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Szymanski'nin 12 gol, 18 de asisti bulunuyor.

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