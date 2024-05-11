Mutluluk ’pınar’ı!

Son dönemde oyunculuğu ile sükse yapan oyuncu Pınar Deniz, Cannes Film Festivali çerçevesinde, 16 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek bir dondurma markasının partisine katılmak üzere, Türkiye'nin onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor. Cannes Croisette'deki kırmızı halı seremonisi ile başlayacak partiye katılacak olan Pınar Deniz, "Onur konuğu olarak Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Cannes her yıl bu mevsimde büyülü bir kimliğe bürünüyor, bu yıl ise benim için çok özel. Çok heyecanlıyım" dedi.

HAZIRLIKLAR BİTTİ!

Öte yandan evlilik hazırlığı da yapan Pınar Deniz, yer aldığı dizinin final yapmasının hemen ardından Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturacak. 25 Mayıs'ta final yapacak dizisi sonrası Haziran ayında bir süredir beraber olduğu Kaan Yıldırım'la evlenecek olan Deniz, neredeyse bütün hazırlıkları tamamladı. Gelinlik ve mekan işlerini Yıldırım ailesi ile birlikte organize eden güzel oyuncu, heyecanı giderek artıyor.



"ÇOK HEYECANLIYIM"

Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz'in yanı sıra Hande Erçel, Birce Akalay, Özge Özacar ve Gökçe Bahadır katılacak.