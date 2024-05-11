En ünlü pişti!

Attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya, son birkaç gündür gündemin tam da göbeğinde yer alıyor. Dijital bir platformda yayınlanmaya başlayan "Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi" sebebiyle günlerdir kafamızı nereye çevirsek orada olan güzel oyuncu, kombin seçimleriyle de öne çıkıyor. Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde dizi ekibiyle birlikte bir dergiye pozlarda giydiği dantelli kırmızı elbise epey dikkat çekmişti. Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da önceki gün sosyal medya hesabından başka bir dergiye verdiği pozları paylaşarak gözleri şenlendirdi.

HERKES KARARSIZ!

Ve tesadüfe bakın ki Kendall Jenner'ın da Serenay Sarıkaya'nın birkaç gün önce çekimlerde giydiği özel marka elbisenin fiyatı 1 milyon 300 bin TL. Sosyal medyada ise bu pahalı elbiseyi kimin daha iyi taşıdığına dair anketler yapıldı. Birçok kullanıcı, "Kimse kolay kolay cevap veremez", "Ben ikisine de yakıştırdım" ve "Hayatımda ilk kez bu kadar kararsız kaldım" gibi yorumlar yaptı.