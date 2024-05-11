Emekliye yeni taban aylık

Emekliler için bu ay açıklanması beklenen 'Destek Paketi'nin hazırlıkları sürerken, Temmuz'da ise 'Gelir Artırıcı Paket' için düğmeye basılacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, buna ilaveten ek iyileştirmeler devreye alınacak.

Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılıp, hangilerinin uygulanacağı karara bağlanacak. Çalışmalar sırasında bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık ödemesi yeniden gözden geçirilecek. Taban aylıkta artış için enflasyona endeksli 2 formül öne çıkıyor.

6 AYLIK ARTIŞ NE GETİRİR?

Burada ilk formül, taban aylık tutarına ilk 6 aylık enflasyon oranının yansıtılmasını içeriyor. Bu formül uygulanırsa, 3 Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla yeni tutar ortaya çıkacak. Enflasyon tahminlerine göre de taban aylık 12 bin 500 lirayı aşacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ilk 4 aylık enflasyon yüzde 18.72 olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın ekonomistler yaptığı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 3, Haziran için yüzde 2.54 olarak yer aldı. Bu tahminlere göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 25.39 gerçekleşecek ve bu oran taban aylığa yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 12 bin 539 liraya ulaşacak. Merkez Bankası da Mayıs'ta yıllık enflasyonun yüzde 75-76 ile zirve yapacağı öngörüsünü paylaştı. Yani ilk 5 aylık enflasyon yüzde 22.41- 23.11 seviyelerinde bekleniyor. Yüzde 2.54'lük Haziran TÜFE tahmini de dikkate alınırsa ilk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25.52-26.24 seviyelerinde çıkabilecek. Bu oranlar taban aylığa yansıtılırsa en düşük aylık 12 bin 552- 12 bin 624 liraya çıkabilecek.

YILLIK ORAN YANSITILIRSA

Taban aylık artışına ilişkin bir formül de yıllık enflasyon hedefinin yansıtılması olacak. Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 38 olarak güncelledi. Taban aylık eğer bu oran yansıtılırsa 10 bin liradan 13 bin 800 liraya çıkacak.



NASIL UYGULANACAK?

Taban aylıkta artış formülü Temmuz zammıyla birlikte uygulanacak. Önce kök aylıklara enflasyon artışı ve eğer uygulanmasına karar verilirse refah payı yansıtılacak. Maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödeme yeni maaş üzerinden hesaplanacak. Çıkan tutar belirlenen yeni taban aylığın altındaysa yapılacak ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.

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