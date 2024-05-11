Dananın kuyruğu kopuyor

1. Lig'de bugün 16.00'da son hafta maçları oynanacak. 3. sıradaki Sakarya deplasmanda Kocaeli'yi yenerse doğrudan play-off finali bileti alacak. 7. sıra için ise üç takımın yarışı sürüyor. Haftaya yedinci sırada giren Bandırma ligde kalmak isteyen Adana'ya karşı deplasmanda 3 puan arayacak. Averajla 8. durumda bulunan Gençlerbirliği ise düşme ihtimali bulunan Tuzla'ya konuk olacak. Bolu da, Çorum'u yenerse rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. 16. sırada bulunan Şanlıurfa ise Manisa'yı yenip, Tuzla ve Adana'nın puan kaybını bekleyecek.

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