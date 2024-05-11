Cenk’in yerine Bertuğ Yıldırım

Önümüzdeki sezon Cenk Tosun'la yolları ayırması beklenen Beşiktaş'ın gündemine Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım'ı aldığı öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde genç forveti kiralamak için Fransızlar ile masaya oturucağı belirtildi. Rennes'in, Metz'den Geoges Mikautadze'yi istediği ve bu nedenden dolayı Bertuğ'un daha fazla süre alabilmesi için oyuncuyu kiralık göndermek istediği de gelen haberler arasında. 21 yaşındaki golcü, çıktığı 29 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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