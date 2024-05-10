Luka Jovic hamlesi

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yeni sezonda bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan yönetimin gündemine Milan forması giyen Sırp forvet Luka Jovic'i aldığı öğrenildi. Sezon başında İtalyan ekibi ile 1+3 yıllık kontrat imzalayan 26 yaşındaki golcü ve Milan'ın 3 yıllık çift taraflı opsiyonu kullanmayacağı için Jovic'in takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız golcünün durumunu yakından takip eden yönetimin, oyuncunun boşa çıkması halinde görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor. Bu sezon 28 maça çıkan ve 9 gol, 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcüye güncel verilere göre 7 milyon Euro değer biçiliyor.

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