İşte tetikçi nakil aracı

Ülkü Ocakları eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Tetikçi Eray Özyağci ile Vedat Balkaya ve Suat Kurt müşterek fail, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın da suça azmettiren olduğu, sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, Mustafa Ensar Aykal'ın ise iştirak halinde işlenen suça yardım ettikleri gerekçesiyle cezalandırılmaları istendi. Tetikçi Eray Özyağci'nin Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı 06 AT 5021 plakalı aracın, koruma tahsisli olduğu ve Ülkü Ocakları eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel'in kullandığı belirlendi. "Audi marka" aracın görüntüleri kameralara yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN